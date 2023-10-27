S1mple покинул украинский киберспортивный клуб NAVI
Александр s1mple Костылев покинул украинский киберспортивный клуб NAVI, где был участником основного состава
Об этом говорится в заявлении клуба NAVI на сайте.
NAVI подтвердил информацию о том, что игрок основного состава клуба Александр s1mple Костылев из команды CS2 (Counter-Strike 2) приостановил свою карьеру.
"После 7 лет непрерывных выступлений под желто-черным флагом основной состав клуба покидает легендарный игрок – Александр s1mple Костылев", - говорится в сообщении.
В NAVI отметили, что влияние Костылева на успехи клуба, всю дисциплину CS: GO и киберспортивную индустрию в целом очень сложно переоценить.
Совместно с s1mple Рожденные Побеждать стали чемпионами PGL Major Stockholm 2021 (16-й турнир серии Major по Counter-Strike), успешно завершили киберспортивное соревнование Intel Grand Slam на $1 млн и регулярно выходили на пьедесталы самых престижных турниров.
S1mple трижды становился лучшим игроком года по версии HLTV.org, а также заработал 21 медаль MVP за время участия в команде NAVI, говорится в заявлении.
Команда сообщила, что обновленный состав клуба будет известен позже.
В четверг, 26 октября, Александр s1mple Костылев в своем X(ранее twitter) сообщил о паузе в карьере киберспортсмена, потому что ему нужно "исправить документы и позаботиться о других людях жизни".
- 15 октября глава МОК Томас Бах объявил , что комитет планирует создать Олимпийские игры по киберспорту – по его словам, они должны соответствовать ценностям, которые олимпиада продвигает в классическом спорте.
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