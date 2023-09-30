Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество С завтрашнего дня водители должны включать фары вне населенных пунктов

С завтрашнего дня водители должны включать фары вне населенных пунктов

30 сентября, 2023 суббота
18:54
Общество

С 1 октября на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар

Об этом напоминает полиция Киевской области.

"Напоминаем об обязательном исполнении требования ПДД - с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в сообщении.

Поскольку наступает период дождей, туманов и снегопадов, из-за чего часто появляется недостаточная видимость на дороге, важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Благодаря этому автомобиль будет заметен для пешеходов и других участников дорожного движения, а это уменьшает риски попадания в ДТП.

  • С 11 августа на дорогах Украины приступили к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Таким образом, общее количество устройств, фиксирующих нарушение ПДД, достигло 215.
Киевщина
полиция
Читайте также:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор
29 сентября, 2023 пятница
"Женщина идет на службу сатаны". Как Арестович хотел привлечь в Украину домострой Путина и Кабаевой
29 сентября, 2023 пятница
"Есть задача отогнать вражескую авиацию": в Defence Express объяснили, как ВСУ будут применять ATACMS
30 сентября, 2023 суббота
Уже семь стран заказали боеприпасы по новой схеме закупок ЕС, - Reuters
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
30 сентября
18:43
Обновлено
На Лимано-Купянском направлении россияне возобновили штурмы, а ВСУ уничтожили там вражеские склады с боеприпасами и топливом
18:43
"Если будут критические попадания": какой график отключения света будет действовать в Черкасской и Полтавской области
18:37
Обзор
Беспилотник "Бобер": украинские "шахеды", с которыми не может справиться московское ПВО, технические характеристики и применение
18:33
РФ заставляет фермеров на ВОТ Херсонщины продавать продукцию по ценам ниже рыночных
18:31
Азербайджан
Генпрокуратура Азербайджана арестовала на 4 месяца экс-министра иностранных дел Нагорного Карабаха Бабаяна
18:17
В Киеве на Шулявке во время реконструкции упал путепровод
18:04
Федоров показал экспериментальный образец боевого робота "Лють"
18:03
Эксклюзив
В России не столь отчаянное положение, чтобы переходить на ядерное оружие, – израильский военный эксперт Гендельман
18:00
Обзор
Смена генералов в США: чем запомнился Марк Милли и что ждать Украине от бывшего пилота Чарльза Брауна
18:00
В Одессу с неанонсированным визитом прибыл глава европейской дипломатии Боррель
17:50
Эксклюзив
Израильский военный эксперт объяснил, какие шансы имеет российское наступление
17:25
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Внешнеполитические дипломатические шаги будут ломать потенциал России, - Бессмертный
17:02
OPINION
Никакие "запреты", объявленные епископами Московского патриархата в Украине, не имеют никакой силы
17:02
Россияне за время полномасштабного вторжения разрушили более 220 украинских библиотек
16:45
Эксклюзив
Армения
В Центре ближневосточных исследований считают, что Россия еще окончательно не потеряла Армению
16:32
С фотоаппаратом в руках: в бою под Курдюмовкой погиб фотограф и воин-добровольец из Лос-Анджелеса Владимир Миронюк
16:32
Созданный художниками из США: в Буче задержан мужчина, обливший краской мурал
16:09
В Светловодске в Кировоградской области демонтировали советские звезды на братской могиле
15:46
Германия должна срочно поставить Украине Taurus, - глава комитета Бундестага
15:35
"Почему дети донатят, а власть ремонтирует?" У мэрий Киева и Одессы снова собрались против тендеров на "брусчатку"
15:23
ООН
ООН отправит в Нагорный Карабах гуманитарную миссию
15:14
Инфографика
Курс валют на 29 сентября: гривна укрепилась по отношению к доллару
14:53
Эксклюзив
В Силах обороны заметили, что атаками дронов враг пытается подобрать новую тактику будущих поражений
14:47
Аналитика
Как влияет экспорт зерна на курс гривни и чего действительно боятся польские фермеры
14:40
Расходы на оборонное производство в проекте госбюджета увеличены в 7 раз, - Шмыгаль
14:33
Россияне собирались превратить Харьков в блокадный Ленинград, - командир 92-й бригады Федосенко
14:25
Россияне с дрона сбросили снаряд на Казацкое на правобережье Херсонщины: ранен мужчина
14:20
Эксклюзив
"Американцы - молодцы, они запутывают наших врагов": Бессмертный о решении США предоставить ATACMS Украине
14:16
Более 60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн от "е-Поддержки", треть из них уже вернули средства в бюджет, - Опендатабот
14:16
Обзор
Усик и Фьюри договорились про "бой века", скандальное решение УЕФА и сенсационный вылет "Динамо" из Кубка: обзор главных новостей спорта за неделю
14:05
За неделю спецназ СБУ уничтожил 41 бронемашину, 7 артсистем, ПВО, 6 РЭБ и 70 оккупантов
14:02
Спецоперация "Барыня": ГУР завербовало российского лейтенанта, который перевел 11 бойцов на сторону Украины
13:39
Эксклюзив
Настолько положительный эффект, что США опасаются эскалации: израильский военный эксперт об ATACMS
13:28
Роберт Фицо
В Словакии проходят парламентские выборы: либералы борются с антиукраинской партией "Смер"
13:26
Apple планирует создать собственный аналог ChatGPT
13:20
Беларусь планирует провести встречу иностранных дипломатов с похищенными украинскими детьми, - МИД
13:02
Компания Baykar инвестирует $100 млн в три украинских проекта
12:56
Ученые из Оксфорда назвали три самых эффективных способа бросить курить
12:55
На замену Маляр в Минобороны рассматривают двух кандидатов, - СМИ
12:36
Оккупанты не будут предоставлять медицинские услуги на ТОТ тем, кто не имеет паспорта РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV