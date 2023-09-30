С завтрашнего дня водители должны включать фары вне населенных пунктов
С 1 октября на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар
Об этом напоминает полиция Киевской области.
"Напоминаем об обязательном исполнении требования ПДД - с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в сообщении.
Поскольку наступает период дождей, туманов и снегопадов, из-за чего часто появляется недостаточная видимость на дороге, важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Благодаря этому автомобиль будет заметен для пешеходов и других участников дорожного движения, а это уменьшает риски попадания в ДТП.
- С 11 августа на дорогах Украины приступили к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Таким образом, общее количество устройств, фиксирующих нарушение ПДД, достигло 215.
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