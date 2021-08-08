С завтрашнего дня в общественные места и транспорт Франции будут пускать только с COVID-паспортами

Об этом сообщил французский министр здравоохранения Оливье Веран в интервью газете Le Parisien, опубликованном в воскресенье, 8 августа, передает Еспресо.TV.



Сгенерированный особым приложением QR-код в смартфонах французов потребуется для посещения торговых центров и крупных магазинов, баров и ресторанов, лечения в больницах (за исключением срочной медицинской помощи) и пользования междугородным общественным транспортом.



"Получить "санитарный пропуск" с QR-кодом можно при условии прохождения полной схемы вакцинации или после сдачи ПЦР или антигенного теста, а также при наличии справки о недавно перенесенной коронавирусной болезни", - объясняет RFI .



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Еще с конца июля QR-код нужен для посещения мест проведения мероприятий культуры и досуга - музеев, театров, концертных залов, кинотеатров, спортзалов и стадионов и других мест отдыха.



А с 30 августа "санитарный пропуск" должен стать обязательным для сотрудников и волонтеров в учреждениях, работающих с широкой публикой. При этом местные префектурі наделяются полномочиями по введению обязательного ношения масок на локальном уровне.



Новые меры, по мнению французских властей, должны позволить избежать объявления новых локдаунов и комендантского часа.



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