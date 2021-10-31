С завтрашнего дня проезд в городском транспорте Запорожья будет по справкам

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, исполняющий сейчас обязанности городского головы, рассказывает Еспресо.TV.



Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, у которых будет сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, либо справка о выздоровлении от COVID-19.







Такое решение было принято на внеочередном заседании местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям города Запорожья.



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Соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будет контролироваться совместными мобильными группами.



При этом в Управлении по транспортному обеспечению и связи городского совета запорожскому изданию Индустриалка сообщили, что перевозчики проинформированы об изменениях в работе городского общественного транспорта.





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