С завтрашнего дня киевские электрички снова будут ходить до Тетерева
С 16 мая будут курсировать электрички из Святошино в Тетерев и в обратном направлении
.Об этом сообщила Укрзализныця в телеграме .
"Укрзализныця продолжает восстанавливать и расширять проект City Express. Так, с 16 мая ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева в Тетерев. Таким образом, будет обеспечено удобное сообщение со столицей городов-сателлитов, наиболее пострадавших от российской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки", - говорится в заявлении.
С 16 мая будут курсировать следующие поезда:
- Святошин-Тетеров будет выезжать из Святошино в 05:20 и 17:52, приезжать в Тетерев в 07:09 и 19:38;
- Тетерев - Святошино будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошино в 08:57 и 21:22.
На станции Святошин можно будет пересесть на кольцевой маршрут Kyiv City Express и продолжить поездку в другие части Киева.
- 7 мая возобновили железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом.
- 7 мая Укрзализныця возобновила движение пригородных поездов в деоккупированные населенные пункты Киевщины.
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