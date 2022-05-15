.Об этом сообщила Укрзализныця в телеграме .

"Укрзализныця продолжает восстанавливать и расширять проект City Express. Так, с 16 мая ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева в Тетерев. Таким образом, будет обеспечено удобное сообщение со столицей городов-сателлитов, наиболее пострадавших от российской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки", - говорится в заявлении.

С 16 мая будут курсировать следующие поезда:

Святошин-Тетеров будет выезжать из Святошино в 05:20 и 17:52, приезжать в Тетерев в 07:09 и 19:38;

Тетерев - Святошино будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошино в 08:57 и 21:22.

На станции Святошин можно будет пересесть на кольцевой маршрут Kyiv City Express и продолжить поездку в другие части Киева.

7 мая возобновили железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом.

7 мая Укрзализныця возобновила движение пригородных поездов в деоккупированные населенные пункты Киевщины.

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