С завтрашнего дня Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина и Одесчина возвращаются к стабилизационным отключениям

Об этом вечером в воскресенье, 4 января, заявила компания ДТЭК.

"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении на ТГ-канале энергопоставщика.

Изменения относятся только к Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областям Украины.

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Однако ситуация в энергосистеме, как отмечается, остается сложной. Возможны определенные отклонения от постоянных графиков.

"Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины", - призывают в ДТЭК.



Справка

С 10 октября 2022 года Россия целенаправленно бьет крылатыми ракетами и дронами-самоубийцами производства Ирана по объектам украинской электроэнергетики.



Под ударом – системы как генерации, так и распределения.

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В общей сложности было уже 5 таких атак. Сильнейшей из них по своим последствиям была атака 23 ноября, после которой одновременно остановились все четыре действующих украинских АЭС. Без света осталась и соседняя Молдова.

После каждой подобной атаки вводились долговременные аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей.

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