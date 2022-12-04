С завтрашнего дня Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина и Одесчина возвращаются к стабилизационным отключениям
Начиная с понедельника, 5 декабря 2022 года, четыре региона Украины перейдут к привычным графикам отключения электроэнергии
Об этом вечером в воскресенье, 4 января, заявила компания ДТЭК.
"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении на ТГ-канале энергопоставщика.
Изменения относятся только к Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областям Украины.
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Однако ситуация в энергосистеме, как отмечается, остается сложной. Возможны определенные отклонения от постоянных графиков.
"Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины", - призывают в ДТЭК.
Справка
С 10 октября 2022 года Россия целенаправленно бьет крылатыми ракетами и дронами-самоубийцами производства Ирана по объектам украинской электроэнергетики.
Под ударом – системы как генерации, так и распределения.
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В общей сложности было уже 5 таких атак. Сильнейшей из них по своим последствиям была атака 23 ноября, после которой одновременно остановились все четыре действующих украинских АЭС. Без света осталась и соседняя Молдова.
После каждой подобной атаки вводились долговременные аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей.
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