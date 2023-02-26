С завтрашнего дня белорусов будут учить, как вести себя во время воздушных тревог

Об этом сообщило МЧС Беларуси.

Известно в частности, что акция пройдет в 2 этапа: на первом, с 27 февраля по 10 марта, внимание работников МЧС будет уделено учебным заведениям. Спасатели будут проводить учебные мероприятия с детьми, родителями и педагогами.

Второй этап, с 14 по 18 марта, будет нацелен на жителей общежитий, трудовые коллективы, а также посетителей мест массового пребывания людей.

Также известно, что в рамках акции в эфире радиостанций состоятся викторины, по телевидению, в социальных сетях и мессенджерах будут транслироваться тематические видеоролики МЧС.