С завтрашнего дня белорусов будут учить, как вести себя во время воздушных тревог
С понедельника, 27 февраля, белорусов будут учить, как себя вести во время воздушных тревог
Об этом сообщило МЧС Беларуси.
Известно в частности, что акция пройдет в 2 этапа: на первом, с 27 февраля по 10 марта, внимание работников МЧС будет уделено учебным заведениям. Спасатели будут проводить учебные мероприятия с детьми, родителями и педагогами.
Второй этап, с 14 по 18 марта, будет нацелен на жителей общежитий, трудовые коллективы, а также посетителей мест массового пребывания людей.
Также известно, что в рамках акции в эфире радиостанций состоятся викторины, по телевидению, в социальных сетях и мессенджерах будут транслироваться тематические видеоролики МЧС.
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