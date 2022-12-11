С завтрашнего дня, 12 декабря, на пункте пропуска с Польшей заработает еЧерга для грузовиков
На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" с 12 декабря грузовики начнут пропускать по электронной очереди
Об этом сообщает Государственная пограничная служба в telegram .
Ведомство призывает водителей зарегистрироваться в сервисе есть Очередь, чтобы "сэкономить время и ожидать проезда через границу в удобном для себя месте".
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Кроме того, также отмечается, что есть очередь является бесплатным сервисом, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн. Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.
- 11 декабря сообщалось , что в очередях на выезд из Украины стоят почти сотня автомобилей и 18 автобусов.
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