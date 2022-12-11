Об этом сообщает Государственная пограничная служба в telegram .

Ведомство призывает водителей зарегистрироваться в сервисе есть Очередь, чтобы "сэкономить время и ожидать проезда через границу в удобном для себя месте".

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Кроме того, также отмечается, что есть очередь является бесплатным сервисом, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн. Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.

11 декабря сообщалось , что в очередях на выезд из Украины стоят почти сотня автомобилей и 18 автобусов.

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