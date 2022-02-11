С завода Укроборонпрома украли оборудование для самолетов, которыми больше всего вооружена РФ

Об этом сообщает пресс- служба Укроборонпрома.



"В ночь с 8 на 9 февраля 2022 года из одного из цехов АО "Киевский завод "РАДАР" неустановленными лицами похищены отдельные блоки радиоэлектронного оборудования, используемого в самолетах семейства "СУ", больше всего на вооружении в РФ", - говорится в сообщении.



Сумма ущерба на предприятии пока неизвестна. В Укроборонпроме говорят, что кража планировалась подробно и заранее.



"Стоит отметить, что преступники тщательно готовили кражу и совершили, несмотря на усиленные предприятием меры по технической защищенности", - передает пресс-служба.



По факту кражи возбуждено уголовное производство, проводится досудебное расследование.

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