Эпопея продолжалась больше года.

Закон стал фактически компромиссным между тем, как требовалось, и тем, на что "отжали" наших европейских коллег представители власти. Еще в 2020 году Венецианская комиссия говорила, что для деполитизации отбора комиссия по отбору судей КСУ должна состоять исключительно из представителей общественности и независимых международных экспертов.

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За пару лет оказалось, что всем ок модель, где рядом с тремя независимыми международными экспертами судей выбирают трое представителей власти, хотя у международников и есть право решающего голоса. Модель, кстати, работает ровно в половине случаев.

Более того, предусмотренное законом "рейтингование" кандидатов комиссией после прохождения проверки на честность несет риски еще большей политизации процесса, поскольку фактически нивелирует роль международных экспертов.

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Значит ли это, что все плохо?

Нет, это значит, что по-прежнему нужно очень внимательно следить за внедрением. Тогда шансы получить достойный КСУ есть, и не малые.

В первую очередь, смотрим за формированием Совещательной группы экспертов (таково официальное название отборочной комиссии).

Туда уже пытались раньше отправить фигурантов пленок Вовка, например.

Кстати, за введением внимательно смотрят и будут смотреть и наши иностранные коллеги. Поскольку с зависимым Конституционным Судом никакого ЕС нам не видеть. Надеюсь, во власти это понимают.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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