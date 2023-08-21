С зависимым Конституционным Судом никакого ЕС нам не видать
Президент Зеленский подписал законопроект #9355 об отборе судей Конституционного Суда
Эпопея продолжалась больше года.
Закон стал фактически компромиссным между тем, как требовалось, и тем, на что "отжали" наших европейских коллег представители власти. Еще в 2020 году Венецианская комиссия говорила, что для деполитизации отбора комиссия по отбору судей КСУ должна состоять исключительно из представителей общественности и независимых международных экспертов.
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За пару лет оказалось, что всем ок модель, где рядом с тремя независимыми международными экспертами судей выбирают трое представителей власти, хотя у международников и есть право решающего голоса. Модель, кстати, работает ровно в половине случаев.
Более того, предусмотренное законом "рейтингование" кандидатов комиссией после прохождения проверки на честность несет риски еще большей политизации процесса, поскольку фактически нивелирует роль международных экспертов.
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Значит ли это, что все плохо?
Нет, это значит, что по-прежнему нужно очень внимательно следить за внедрением. Тогда шансы получить достойный КСУ есть, и не малые.
В первую очередь, смотрим за формированием Совещательной группы экспертов (таково официальное название отборочной комиссии).
Туда уже пытались раньше отправить фигурантов пленок Вовка, например.
Кстати, за введением внимательно смотрят и будут смотреть и наши иностранные коллеги. Поскольку с зависимым Конституционным Судом никакого ЕС нам не видеть. Надеюсь, во власти это понимают.
Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.
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