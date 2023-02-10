С западными истребителями Украина может победить в течение года, - экс-командующий войсками США в Европе Ходжес

Об этом он сказал в интервью для издания DW.

По прогнозу Ходжеса без западных истребителей победа Украины также состоится, но в таком случае военный разгром России может занять от трех до пяти лет, учитывая нынешний уровень западной поддержки.

"Чем быстрее мы предоставим им возможность добиться решающего результата, тем быстрее война может закончиться", – сказал он, утверждая, что Украина может выгнать российские войска со своей территории до конца года, если получит дополнительную поддержку.

В частности генерал США также пояснил, что беспокойство западных стран из-за подготовки и совместимости взлетно-посадочных полос не делает "невыполнимым" предоставление Киеву "возможности" использовать самолеты. Он, в частности, отметил Британию за лидерство в предоставлении различных форм военной поддержки Украине.

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Кроме того, Ходжес также заявил, что считает единственной "красной линией" для поддержки Штатами Украины присутствие "солдатов на земле".

Он, в частности, подчеркнул, что Украина должна вернуть Крым, чтобы сохранить "международный порядок, основанный на правилах", и Устав ООН. Ходжес также добавил, что для украинских портов важно сохранить доступ к Азовому морю через Крым.

Оценивая потенциал нового полномасштабного наступления РФ, Ходжес отметил, что у Москвы нет для этого достаточного количества бронетанковых сил и такое наступление не изменит "общую оперативную обстановку" в Украине.

В то же время Украина "имеет достаточно сил, чтобы ограничить российский успех", но это все равно будет "дорого стоить" с точки зрения потерь и боеприпасов, отметил Ходжес.