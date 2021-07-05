С залогом в 475 млн грн: суд арестовал экс-чиновника Минобороны по делу закупок для ВСУ некачественной техники

Об этом сообщила пресс-служба ГБР .

5 июля Печерский суд избирал меру пресечения четырем фигурантам дела. Однако решение приняли только по одному.



Всех должностных лиц следователи подозревают в сговоре по поставкам в армию в 2016-2018 годах военной техники низкого качества.



Речь идет о катерах и автомобилях медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге схема, по данным ГБР, нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн грн.



2 июля следователи объявили о подозрении экс-замминистра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО.