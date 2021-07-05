С залогом в 475 млн грн: суд арестовал экс-чиновника Минобороны по делу закупок для ВСУ некачественной техники
Подозреваемого в деле закупки для ВСУ некачественных катеров и машин экс-директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога 475 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба ГБР .
5 июля Печерский суд избирал меру пресечения четырем фигурантам дела. Однако решение приняли только по одному.
Всех должностных лиц следователи подозревают в сговоре по поставкам в армию в 2016-2018 годах военной техники низкого качества.
Речь идет о катерах и автомобилях медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге схема, по данным ГБР, нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн грн.
2 июля следователи объявили о подозрении экс-замминистра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.13Продажа 32.55
- Актуальное
- Важное