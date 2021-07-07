С залогом в 443 млн грн: суд арестовал директора "Кузни на Рыбальском" по делу закупок для ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн грн", - говорится в сообщении .



Речь идет о катерах и автомобилях медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ

2 июля следователи объявили о подозрении экс-заместителю Министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО.

5 июля подозреваемого в деле покупки для ВСУ некачественных катеров и машин экс-директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога 475 млн грн.

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