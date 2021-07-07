С залогом в 443 млн грн: суд арестовал директора "Кузни на Рыбальском" по делу закупок для ВСУ
Печерский районный суд Киева арестовал председателя правления завода "Кузня на Рыбальском" Владимира Шандру
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн грн", - говорится в сообщении .
Речь идет о катерах и автомобилях медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ
- 2 июля следователи объявили о подозрении экс-заместителю Министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО.
- 5 июля подозреваемого в деле покупки для ВСУ некачественных катеров и машин экс-директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога 475 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 32.05Продажа 32.43
- Актуальное
- Важное