С заключением Венецианской комиссии станет ясна позиция ЕС в отношении закона об олигархах, - Железняк

Об этом заявил лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает РБК-Украина.

"В конце концов мы ждем решения Венецианской комиссии. Я думаю, что 16-17 декабря они дадут свою позицию. Там тоже, я уверяю вас, будут неприятные сюрпризы для власти. Потому что, в отличие от очень-очень дипломатичного заявления, в том числе и совместного с Европейским Союзом, я думаю, что Венецианская комиссия укажет на все недостатки этого закона, о которых мы говорили", - отметил он.

Железняк отметил, что закон принят с противоречиями и ошибками, которые сейчас, вопреки законодательству, пытаются переписать на уровне комитета.

"Мое убеждение, убеждение других коллег из оппозиции, Верховная рада если приняла текст, то простите, нравится он кому-то, не нравится в Офисе президента, но надо было следить за тем, что вы выносите на голосование. Сейчас любые изменения - это будет подмена документа", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

24 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.

Впоследствии, экс-глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.