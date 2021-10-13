С заключением Венецианской комиссии станет ясна позиция ЕС в отношении закона об олигархах, - Железняк
Венецианская комиссия даст оценку закону о деолигархизации в середине декабря, что и определит отношение Европейского Союза в отношении этого закона
Об этом заявил лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает РБК-Украина.
"В конце концов мы ждем решения Венецианской комиссии. Я думаю, что 16-17 декабря они дадут свою позицию. Там тоже, я уверяю вас, будут неприятные сюрпризы для власти. Потому что, в отличие от очень-очень дипломатичного заявления, в том числе и совместного с Европейским Союзом, я думаю, что Венецианская комиссия укажет на все недостатки этого закона, о которых мы говорили", - отметил он.
Железняк отметил, что закон принят с противоречиями и ошибками, которые сейчас, вопреки законодательству, пытаются переписать на уровне комитета.
"Мое убеждение, убеждение других коллег из оппозиции, Верховная рада если приняла текст, то простите, нравится он кому-то, не нравится в Офисе президента, но надо было следить за тем, что вы выносите на голосование. Сейчас любые изменения - это будет подмена документа", - добавил он.
- Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.
- Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.
- 24 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
- Впоследствии, экс-глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное