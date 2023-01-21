С "Ювентуса" сняли 15 очков в чемпионате Италии по футболу
По решению федерального суда Италии с футбольного клуба "Ювентус" сняли 15 очков в серии A из-за финансовых махинации руководства клуба
Об этом сообщает Goal .
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, требовавшей наказать "Ювентус" за нарушение правил прироста капитала и дисквалифицировать представителей правления клуба.
В частности, экс-президента клуба Андреа Аньелли отстранили от футбола на 2 года, а бывшего вице-президента Павела Недведа - на 8 месяцев. Нынешнего спортивного директора туринцев Федерико Черубини дисквалифицировали на 1 год и 4 месяца,
После наказания "Ювентус" скатился с 22 очками с 3-го на 10-е место. Клуб подаст апелляцию на решение суда.
- 13 января в 18-м туре чемпионата Италии "Наполи" победил "Ювентус" со счетом 5:1.
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