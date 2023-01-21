Об этом сообщает Goal .

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, требовавшей наказать "Ювентус" за нарушение правил прироста капитала и дисквалифицировать представителей правления клуба.

В частности, экс-президента клуба Андреа Аньелли отстранили от футбола на 2 года, а бывшего вице-президента Павела Недведа - на 8 месяцев. Нынешнего спортивного директора туринцев Федерико Черубини дисквалифицировали на 1 год и 4 месяца,

После наказания "Ювентус" скатился с 22 очками с 3-го на 10-е место. Клуб подаст апелляцию на решение суда.

13 января в 18-м туре чемпионата Италии "Наполи" победил "Ювентус" со счетом 5:1.

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