Об этом сообщает Федерация футбола Италии .

Решение было принято Федеральным апелляционным судом.

После потери 10 очков "Ювентус" опустился со второго на седьмое место в турнирной таблице. Туринцы за два тура до завершения чемпионата Италии отстают от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Туда поднялся "Милан", а идущий вторым "Лацио" гарантировал себе участие в главном еврокубковом турнире.

"Ювентус" сохраняет лишь теоретические шансы на выход в ЛЧ, но продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы или Лигу конференций. Он отстает от "Аталанты" на 2 пункта, а от "Ромы" – на 1.

"Ювентус" был наказан за финансовые махинации. В январе суд удовлетворил ходатайство прокуратуры из-за нарушения клубом правил прироста капитала. Тогда экспрезидента клуба Андреа Аньелли отстранили от футбола на 2 года, а бывшего вице-президента Павела Недведа – на 8 месяцев. Нынешнего спортивного директора туринцев Федерико Черубини дисквалифицировали на 1 год и 4 месяца,

С "Юве" было снято 15 очков, сейчас это наказание уменьшили до 10 пунктов.