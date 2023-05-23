С "Ювентуса" сняли 10 очков в Серии A и оставили клуб без Лиги чемпионов
С итальянского футбольного клуба "Ювентус" сняли 10 очков в Серии A из-за чего туринцы рискуют в следующем сезоне не попасть в еврокубки
Об этом сообщает Федерация футбола Италии .
Решение было принято Федеральным апелляционным судом.
После потери 10 очков "Ювентус" опустился со второго на седьмое место в турнирной таблице. Туринцы за два тура до завершения чемпионата Италии отстают от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Туда поднялся "Милан", а идущий вторым "Лацио" гарантировал себе участие в главном еврокубковом турнире.
"Ювентус" сохраняет лишь теоретические шансы на выход в ЛЧ, но продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы или Лигу конференций. Он отстает от "Аталанты" на 2 пункта, а от "Ромы" – на 1.
"Ювентус" был наказан за финансовые махинации. В январе суд удовлетворил ходатайство прокуратуры из-за нарушения клубом правил прироста капитала. Тогда экспрезидента клуба Андреа Аньелли отстранили от футбола на 2 года, а бывшего вице-президента Павела Недведа – на 8 месяцев. Нынешнего спортивного директора туринцев Федерико Черубини дисквалифицировали на 1 год и 4 месяца,
С "Юве" было снято 15 очков, сейчас это наказание уменьшили до 10 пунктов.
- В январе 2023 года по решению Федерального суда Италии с "Ювентуса" сняли 15 очков в серии A из-за финансовых махинации руководства клуба.
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