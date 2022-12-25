С января украинцы смогут получить по 5 LED-ламп в обмен на лампы накаливания

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции Украины.

Отмечают, что таким образом украинцы смогут внести свой вклад в балансировку энергосистемы Украины.

"К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции", - пишут в министерстве.

Обменять пять ламп старого образца на такое же количество светодиодных можно в отделениях Укрпочты. Перед этим необходимо будет оставить свою заявку в "Дии".

13 декабря стало известно, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.