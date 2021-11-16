С января 2022 года в Киеве повысят цены на проезд в общественном транспорте до 20 грн за разовый билет

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Это связано со значительным ростом стоимости составляющих тарифа и соответственно экономически обоснованного тарифа", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн за разовый билет.

Для владельцев "Карты киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн.

15 грн при покупке 50 поездок;

20 грн – при покупке 1-9 поездок.

Также можно покупать месячные проездные билеты по сниженной цене. За одну поездку с таким билетом нужно оплатить от 14,20 грн, в зависимости от типа проездного.

"В настоящее время киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам", - сказал Николай Поворозник.

Также он добавил, что для всех социально-уязвимых категорий населения льготы на проезд сохранятся.

В КГГА повышение цен на транспорт объясняют тем, что изменились факторы, на которые городская администрация не оказывает влияния, а именно:

индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год – 141,4%;

минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%;

размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;

стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.



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