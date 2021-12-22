С января 2022 года ЕС сократит срок действия иностранных COVID-сертификатов, - Минздрав
Заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич сообщила, что с 10 января 2022 года Европейский Союз сократит срок действия COVID-сертификатов.
Об этом Карчевич сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"10 января 2022 года Европейская комиссия готовится сократить срок действия COVID-сертификатов. Соответствующее решение будет касаться, прежде всего, иностранных цифровых документов, которые были выданы в странах ЕС и подтверждают полный курс прививки от коронавирусной болезни", - сказала Карчевич.
Срок действия COVID-сертификатов составляет 365 дней. Его сократят до 270 дней.
Карчевич добавила, что украинские COVID-сертификаты по состоянию на декабрь 2021 года признают 55 стран мира. В 2022 году, по словам заместителя министра, этот список увеличится до 80 стран.
- 6 декабря на территории Украины начали действовать новые правила адаптивного карантина. Срок действия "желтого" сертификата сократили до 30 дней.
- Главный санврач Игорь Кузин пояснил, что Минздрав сократил срок действия "желтого" COVID-сертификата со 120 до 30 дней, чтобы поощрить население делать вторую прививку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное