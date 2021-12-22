С января 2022 года ЕС сократит срок действия иностранных COVID-сертификатов, - Минздрав

Об этом Карчевич сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"10 января 2022 года Европейская комиссия готовится сократить срок действия COVID-сертификатов. Соответствующее решение будет касаться, прежде всего, иностранных цифровых документов, которые были выданы в странах ЕС и подтверждают полный курс прививки от коронавирусной болезни", - сказала Карчевич.



Срок действия COVID-сертификатов составляет 365 дней. Его сократят до 270 дней.



Карчевич добавила, что украинские COVID-сертификаты по состоянию на декабрь 2021 года признают 55 стран мира. В 2022 году, по словам заместителя министра, этот список увеличится до 80 стран.

6 декабря на территории Украины начали действовать новые правила адаптивного карантина. Срок действия "желтого" сертификата сократили до 30 дней.

Главный санврач Игорь Кузин пояснил, что Минздрав сократил срок действия "желтого" COVID-сертификата со 120 до 30 дней, чтобы поощрить население делать вторую прививку.