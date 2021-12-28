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Главная война с Россией С января 2021 года Россия начала аннексию ОРДЛО, – политолог
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С января 2021 года Россия начала аннексию ОРДЛО, – политолог

28 декабря, 2021 вторник
22:46
война с Россией

Политолог-международник Владимир Воля считает, что Россия готовится присоединить к себе оккупированный Донбасс

Об этом он сказал в эфире программы "Международное обозрение с Юрием Физером" на Еспресо.TV.

"С января происходит планомерная, ползучая, гибридная аннексия Россией ОРДЛО. Эти все учения военные плюс переговоры, создают условия, которые Россия использует для оправдания дальнейших шагов по аннексии ОРДЛО", - сказал политолог.

По его словам, Офис президента Украины об этом знает.

"Они махнули рукой на это. Теперь Путин ведет статусные переговоры о распределении сфер влияния, но они знают, что не будет положительных отзывов на их ультиматумы, поэтому они скажут: "Ну нет, но на исторически русской земле не будет натовских войск". Крымский сценарий повторяется", - подытожил Воля.

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ОРДЛО
Международное обозрение с Юрием Физером
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