С Wellboy и Витовской в главных ролях и музыкой от Kalush: вышел трейлер украинского фильма "Короли рэпа"
Во вторник, 16 мая, вышел трейлер украинского фильма "Короли рэпа" - главные роли в ленте сыграли Wellboy и Ирма Витовская, саундтреки – Kalush и Kazka
Трейлер вышел на канале дистрибьютора ADASTRA CINEMA .
По сюжету 17-летний парень по кличке Казан больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки. Ради своих мечтаний Казан готов рискнуть, но обстоятельства устремляют его жизнь в совсем другом направлении.
В украинском прокате фильм выйдет 3 августа 2023 года. Режиссером стал Мирослав Латик, главные роли сыграли Антон Вельбой (Wellboy) и Ирма Витовская. В фильме будет звучать музыка таких известных исполнителей как Kalush, Kazka, Crechet и Cepasa.
- Лента Мирослава Латика "Короли рэпа" победила на международном кинофестивале Vvfilmf в Италии в категории фильмов для молодежной аудитории.
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