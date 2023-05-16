Трейлер вышел на канале дистрибьютора ADASTRA CINEMA .

По сюжету 17-летний парень по кличке Казан больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки. Ради своих мечтаний Казан готов рискнуть, но обстоятельства устремляют его жизнь в совсем другом направлении.

В украинском прокате фильм выйдет 3 августа 2023 года. Режиссером стал Мирослав Латик, главные роли сыграли Антон Вельбой (Wellboy) и Ирма Витовская. В фильме будет звучать музыка таких известных исполнителей как Kalush, Kazka, Crechet и Cepasa.