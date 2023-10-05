С временно оккупированных территорий вывезли еще 19 украинских детей
Еще 19 украинских детей удалось вывезти команде Save Ukraine с временно оккупированных территорий в рамках 12-й спасательной миссии
Об этом сообщил основатель и руководитель организации Николай Кулеба.
"Это уже 196 детей, которых наша команда вернула в Украину. Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше", – написал он.
- 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, находившихся во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допрос по надуманным обвинениям.
- 12 сентября в рамках одиннадцатой спасательной миссии Save Ukraine вернула с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области 13 детей
- Во время Ялтинской европейской стратегии (YES) Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина разработала механизм возвращения украинских детей.
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