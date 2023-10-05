С временно оккупированных территорий вывезли еще 19 украинских детей

Об этом сообщил основатель и руководитель организации Николай Кулеба.

"Это уже 196 детей, которых наша команда вернула в Украину. Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше", – написал он.