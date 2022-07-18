Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в телеграме.

"Сегодня удалось провести очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий Харьковщины: 943 мирных жителя, из них 216 детей", - написал глава ОГА.

Также Синегубов подчеркнул, что все люди получили необходимую помощь и находятся в безопасности.

"Все эвакуированные уже в безопасных местах и под украинскими флагами. Каждому оказали всю необходимую помощь", - отметил он.

Российские войска ежедневно наносят ракетные удары по Харьковщине, мирные жители получают ранения или погибают.

На Харьковщине россияне ранили женщину и вызвали возгорание домов.

На Харьковщине оккупанты убили трех человек, еще троих ранили, обстреляли дом, школу и магазин.

Россияне ударили ракетами по жилому району Харькова, в результате чего ранены 6 женщин, в том числе ребенок, повреждены дома.

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