С временно оккупированных территорий Харьковщины 18 июля эвакуировали 943 человека, - ОВА
С временно оккупированных территорий Харьковщины 18 июля эвакуировали 943 мирных жителя, из них 216 детей
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в телеграме.
"Сегодня удалось провести очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий Харьковщины: 943 мирных жителя, из них 216 детей", - написал глава ОГА.
Также Синегубов подчеркнул, что все люди получили необходимую помощь и находятся в безопасности.
"Все эвакуированные уже в безопасных местах и под украинскими флагами. Каждому оказали всю необходимую помощь", - отметил он.
Российские войска ежедневно наносят ракетные удары по Харьковщине, мирные жители получают ранения или погибают.
- На Харьковщине россияне ранили женщину и вызвали возгорание домов.
- На Харьковщине оккупанты убили трех человек, еще троих ранили, обстреляли дом, школу и магазин.
- Россияне ударили ракетами по жилому району Харькова, в результате чего ранены 6 женщин, в том числе ребенок, повреждены дома.
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