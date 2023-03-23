С временно оккупированной территории вернули еще двух украинских детей

Об этом сообщает Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Находившаяся в плену женщина попросила вернуть детей с временно оккупированной территории Украины.

Детей удалось вернуть. Теперь 9-летняя девочка и 16-летний парень вместе со своей семьей.

"Замечу, что этот возврат удалось осуществить в результате взаимодействия двух Уполномоченных по правам человека – Украины и России", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец призвал родителей, опекунов, родных, чьи дети находятся на территории России или временно оккупированной территории Украины обращаться в Офис Уполномоченного ВРУ по правам человека .