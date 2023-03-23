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С временно оккупированной территории вернули еще двух украинских детей

23 мартa, 2023 четверг
18:38
Общество

Украина вернула в семью двоих детей с временно оккупированной территории – 9-летняя девочка и 16-летний парень

Об этом сообщает Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Находившаяся в плену женщина попросила вернуть детей с временно оккупированной территории Украины.

Детей удалось вернуть. Теперь 9-летняя девочка и 16-летний парень вместе со своей семьей.

"Замечу, что этот возврат удалось осуществить в результате взаимодействия двух Уполномоченных по правам человека – Украины и России", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец призвал родителей, опекунов, родных, чьи дети находятся на территории России или временно оккупированной территории Украины обращаться в Офис Уполномоченного ВРУ по правам человека .

  • 21 марта в Украину удалось вернуть 15 депортированных россиянами детей, на тот момент на территорию Украины в целом вернулись 308 детей.
Верховная Рада
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
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