С временно оккупированной Луганщины вернули подростка, ставшего сиротой

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .

В апреле Анастасия обратилась в Минреинтеграцию с просьбой помочь вернуть ее 14-летнему брату Павлу с временно оккупированной территории Луганщины. Сестра раньше переехала из Лисичанска в Днепр, а парень остался дома.

"Недавно парень стал круглым сиротой. Его поместили в приют в Луганске", - рассказывают в пресс-службе.

Девушка узнала ситуацию и решила забрать брата как можно быстрее. Она оформила опеку по упрощенной процедуре, действующей в Украине во время военного положения.

Сообщается, что недавно Анастасия и Павел вернулись в Украину. Этот процесс занял около месяца.

Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию РФ, сообщайте об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по номеру (050) 562-03-13 или на горячую линию Национального информационного бюро 16-48.

Что известно о депортации украинских детей

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию захватчиками жителей временно оккупированных территорий Украины в РФ и приветствовала выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

В тот же день президент Владимир Путин подписал указ о возможности депортации украинцев за отказ принимать паспорта РФ.

В специальном отчете, который представила ОБСЕ 4 мая, говорится , что принудительный вывоз Россией украинских детей может быть признан преступлением против человечности.

14 мая стало известно, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики принудительно паспортизируют детей от 14 лет, угрожая их родителям.

29 мая в России внесли изменения в закон "О военном положении", которые в частности легализуют депортацию жителей временно оккупированных территорий и проведение так называемых выборов.

Во время проведения медосмотров на временно оккупированных территориях россияне ставят детям фейковые диагнозы – после этого родителей заставляют дать согласие на их вывоз на так называемое лечение или реабилитацию в Россию.

30 мая СМИ врага сообщали о задержании украинки в Москве. Женщина якобы пыталась оформить там попечительство над двумя детьми из временно оккупированного Геническа.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец: Украина подтверждает, что территорией Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

1 июня вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила , что в РФ меняют имена и даты рождения незаконно депортированным детям.