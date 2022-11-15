С временно оккупированной части Запорожской области, впервые с 30 сентября, выехало 224 человека за сутки
В Запорожскую область с временно оккупированной территории смогли выехать за сутки 224 человека, из них 41 ребенок. Обычно рашисты не пропускали более 80-90 украинцев
Об этом информирует в Медиацентре глава областной военной администрации Александр Старух .
"Продолжается история с вывозом людей. Чуть больше: мы рады, что 224 человека эти изверги выпустили. Из них 41 ребенок. Это, конечно, не так, как было до 30 сентября, когда могли 1,5-2 тысячи уезжать", – сказал Старух.
Глава ОВА сообщил, что рашисты в последнее время на блокпостах пропускали не более чем по 80-90 мирных жителей.
В настоящее время эвакуированные прибыли в Запорожье. Ежедневно оттуда в другие города Украины выезжает 800-900 человек.
Только 14 ноября в более безопасные регионы из Запорожской области уехали 804 украинца.
- Напомним, около 07:00 30 сентября оккупанты ударили 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, в результате чего 23 человека погибли, еще 28 пострадали. 1 октября в Запорожской области был объявлен Днем траура по погибшим.
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