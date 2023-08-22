С врачами от нейтральных стран: Украина инициирует создание смешанных медкомиссий для обмена пленными

Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

По его словам, это третий случай в мировой истории, когда будет введена инициатива со смешанными медицинскими комиссиями.

"Согласно Женевским конвенциям, в комиссию вовлекается трое врачей: один врач от страны, которая содержит военнопленных, и двое врачей от нейтральных стран", - пояснил Юсов.

Представитель Координационного штаба акцентировал, что Украине до этого удавалось быстро возвращать тяжелораненых россиян.

"Украина является демократической страной, соблюдающей международное право. Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными, независимо от их национальности", - подчеркнул он.

Также Юсов подчеркнул важность этого шага для освобождения пленных и выразил благодарность всем, кто участвовал в реализации этой инициативы.

Что известно об обмене пленными

9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных . В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.

11 июня Украина вернула домой из российского плена 95 защитников из Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал , что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили , что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.

6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.

Кроме того, в пятницу, 4 августа, домой вернули тела еще 44 погибших украинских военнослужащих.