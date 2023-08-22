Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией С врачами от нейтральных стран: Украина инициирует создание смешанных медкомиссий для обмена пленными

С врачами от нейтральных стран: Украина инициирует создание смешанных медкомиссий для обмена пленными

22 августа, 2023 вторник
16:12
Война с Россией

В Украине объявили о создании смешанных медицинских комиссий. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне возвращать своих военных

Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

По его словам, это третий случай в мировой истории, когда будет введена инициатива со смешанными медицинскими комиссиями.

"Согласно Женевским конвенциям, в комиссию вовлекается трое врачей: один врач от страны, которая содержит военнопленных, и двое врачей от нейтральных стран", - пояснил Юсов.

Представитель Координационного штаба акцентировал, что Украине до этого удавалось быстро возвращать тяжелораненых россиян.

"Украина является демократической страной, соблюдающей международное право. Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными, независимо от их национальности", - подчеркнул он.

Также Юсов подчеркнул важность этого шага для освобождения пленных и выразил благодарность всем, кто участвовал в реализации этой инициативы.

Что известно об обмене пленными

9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных . В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.

11 июня Украина вернула домой из российского плена 95 защитников из Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал , что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили , что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.

6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.

Кроме того, в пятницу, 4 августа, домой вернули тела еще 44 погибших украинских военнослужащих.

Украина
Россия
пленние
обмен пленными
Военные новости
Читайте также:
Путін
19 августа, 2023 суббота
Пионтковский заявил, что верхушка РФ готова ликвидировать Путина в случае сопротивления
20 августа, 2023 воскресенье
Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев
Ілля Пономарьов
21 августа, 2023 понедельник
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.48
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
22 августа
17:26
Обновлено
ДБР обыскивает военно-врачебные комиссии в трех областях в рамках расследования коррупции руководителей
17:09
Оккупанты на Донетчине "приговорили" пленного азовца к 20 годам заключения
17:08
Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
17:08
Летает до 24 часов: Иран представил усовершенствованную версию ударного дрона Mohajer-10
16:56
Чернигов
В Черниговской области временно запретили проводить массовые мероприятия
16:54
Украина защищает себя в рамках международного права, - Бербок об ударах дронов по объектам в РФ
16:51
Первая группа украинских пилотов начала обучение на истребителях F-16 в Дании
16:43
Хорватия предоставит Украине пакет военной помощи на 30€ млн
16:32
Эксклюзив
Ту-22М3
"Необратимые потери": в Defense Express назвали приблизительное количество ракетоносцев Ту-22, которые еще остались в РФ
16:32
Резников: каждый украинец, видя ветерана, должен понимать, что этот человек выиграл для него время
16:20
РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными
16:02
Эксклюзив
"Роту ударных БПЛА создали, задачу дали, а средств для работы не дали": волонтер о проблемах закупок для военных
16:00
Эксклюзив
В южных окрестностях Роботиного еще присутствует враг, - военнослужащий ВСУ Бурлык
16:00
OPINION
Громкое разоблачение российских агентов в Польше. А что в Украине?
15:58
Обновлено
Лидеры 11 балканских стран приняли декларацию в поддержку Украины
15:55
Анонс
В День Независимости Еспресо проведет информационный марафон "Украина: Цена свободы"
15:52
Запад только теперь начал открывать для себя украинскую культуру, – лауреат Шевченковской премии Назаренко
15:51
Нардеп Железняк: Энергоатом заказал для оккупированной ЗАЭС перчатки более чем на 7 млн грн по завышенным ценам
15:48
"Мариуполь Непокоренный": в Киеве открыли выставку украинских и зарубежных художников
15:43
Перешел на сторону рашистов: пограничника подозревают в измене и дезертирстве
15:37
Пономарев, Дидзе, Тополь и ALEKSEEV выпустили совместную песню "Милиша"
15:17
Футболисты Милевский и Федецкий рассказали, что сыграли роли в фильме "Довбуш"
15:11
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:09
Исследование ООН: из-за развития ИИ клерки под угрозой увольнения
14:59
На восстановление разрушивших РФ медучреждений выделили 3 млрд грн: 358 объектов восстановили полностью, 426 – частично
14:55
Искусство во время войны: в пространстве PEN Ukraine открылась выставка картин
14:51
Президент Турции встретится в РФ с Путиным: планируют обсудить "зерновой коридор", - СМИ
14:45
Московский суд оставил по-прежнему срок заключения украинского правозащитника Буткевича
14:31
В Музее книги и книгопечатания объявили праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины. Программа
14:28
Эксклюзив
"Активное меньшинство должно сформировать повестку дня для Украины после войны": общественный деятель Пекарь назвал 4 главных принципа
14:24
Новости компаний
Бой на выживание: как табачная компания инвестирует в Украину во время войны
14:17
SpaceX Falcon
Компания SpaceX запустила в космос 21 спутник Starlink
14:13
МВФ
МВФ не засчитает Украине выполнение маяка из-за замены текста законопроекта, – Железняк
14:07
Toyota
Toyota должна была остановить производство в Чехии из-за дефицита деталей
14:03
OPINION
Распустим BRICS и создадим CRANKS
14:03
Обновлено
В ЮАР стартовал саммит лидеров БРИКС: будут обсуждать расширение блока
14:00
"Вы это видите и на днях еще увидите": Буданов об уничтожении окупантов в Крыму
13:45
Обновлено
Президент Еврокомиссии, премьеры Болгарии, Хорватии и Македонии, президент Сербии: Зеленский провел ряд встреч в Афинах
13:38
Россияне размещают военных в помещениях действующих школ на ТОТ
13:36
Остается научно недоказанной: Минздрав развенчал мифы о магнитотерапии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV