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С возможностью внести полмиллиарда гривен залога: суд арестовал причастного к поставке угля из ОРДЛО

24 сентября, 2021 пятница
16:58
Экономика уголь

Суд арестовал подозреваемого в незаконном ввозе в Украину уголь из ОРДЛО на 1,5 млрд грн

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Офис генерального прокурора совместно с ГБР и СБУ в ходе расследования преступной схемы содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем организации гражданами Украины поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен, сообщили о подозрении одном из ее участников", - написала Венедиктова.

Она отметила, что эти преступления совершались в конце 2014 - начале 2015 годов по прямому вмешательству высших представителей власти РФ, которые были заинтересованы в экономическом развитии "ЛНР" и "ДНР", и с целью ослабления государственной и экономической безопасности Украины и расширение возможностей вмешательства во внутренние дела Украины.

По словам Венедиктовой, лицо, которое обеспечивало поставки угля с временно оккупированных территорий и создавало условия для заключения украинскими госпредприятиями прямых контрактов с террористами "ЛНР" и "ДНР", получила сообщение о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

Лицо, по данным следствия, долгое время было связано с угольным бизнесом и было одной из ключевых звеньев схемы - человек непосредственно проводил переговоры с террористами, контролировал загрузки вагонов, отчитывался "кураторам" процесса с украинской и российской стороны.

Венедиктова отметила, что Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 500 млн грн.

"Совершенно очевидно, что вопросы поставок угля с оккупированных территорий контролировались на очень высоком уровне и не могли жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах - обязательно установит следствие", - подытожила Венедиктова.



Отметим, по данным информационного агентства РБК-Украина, арестовали советника бывшего министра энергетики Украины. По данным следствия, он участвовал в переговорах с террористами "ЛНР" и "ДНР".

По информации информагентства, речь идет о Сергее Кузяре, советнике бывшего министра энергетики времен президентства Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого. Накануне стало известно, что Кузяра прилетел в Киев рейсом из Стамбула в сопровождении четырех полицейских.
 
террористы
Ирина Венедиктова
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