Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Нужно думать как дефрагментировать Россию, потому что если распада России не происходит, мы обречены жить в зоне военной стратегической угрозы. А на самом деле буду откровенным и честным в своих суждениях, с этой войны в мире стартует колоссальный военный квест на ближайшие несколько десятилетий, и я не преувеличиваю, и не сгущаю. Мир столкнется с большим количеством вооруженных конфликтов от низкой интенсивности до возможно даже большой войны", - отметил военный эксперт.

Петр Черник добавил, что пятая международная система не может родиться иным образом как крупное военное противоборство, а четвертая Ялтинская - разрушена (Ялтинская конференция состоялась при участии лидеров США, СССР и Великобритании в феврале 1945 года и была посвящена установлению послевоенного мирового порядка - ред.).

"Единственное заключение по итогам этой войны, которое мы должны сделать, - навсегда отказаться от пацифистской риторики. Si vis pacem, para bellum (лат. хочешь мира - готовься к войне). Нам не надо думать, будет или не будет следующая война, нам надо думать, готовы ли к ней мы и готовы ли защищать свое с оружием в руках", - подчеркнул Черник.

19 января, Associated Press сообщала, что США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, сумма которого может достичь $2,6 млрд.

20 января Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,5 млрд долларов

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