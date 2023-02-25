С военно-врачебных комиссий уберут ненужную бюрократию, - Шмигаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления по процессу прохождения военно-врачебных комиссий. Экспертная группа совместно с Минобороны, Минздрава, Минцифры, Минветеранов представила свои наработки для решения проблем в этой сфере. Наша цель - автоматизация и диджитализация всех процессов. Военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения", - сообщил Шмигаль.

Премьер-министр особо выделил справки об обстоятельствах ранения.

"Отдельно уделили внимание получению справки об обстоятельствах ранения из воинской части. Дал задачу наработать изменения, которые сделают эту услугу в цифровом формате. Также поручил проработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦНАПа". Процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным". Это касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии", - говорится в сообщении.