С военно-врачебных комиссий уберут ненужную бюрократию, - Шмигаль
В Украине работают над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления из процесса прохождения военно-врачебных комиссий
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления по процессу прохождения военно-врачебных комиссий. Экспертная группа совместно с Минобороны, Минздрава, Минцифры, Минветеранов представила свои наработки для решения проблем в этой сфере. Наша цель - автоматизация и диджитализация всех процессов. Военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения", - сообщил Шмигаль.
Премьер-министр особо выделил справки об обстоятельствах ранения.
"Отдельно уделили внимание получению справки об обстоятельствах ранения из воинской части. Дал задачу наработать изменения, которые сделают эту услугу в цифровом формате. Также поручил проработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦНАПа". Процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным". Это касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии", - говорится в сообщении.
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