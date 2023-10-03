С визитом в Киев прибыл министр обороны Эстонии: анонсировал передачу полевого госпиталя

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Рабочий визит Министра обороны Эстонии Ханно Певкура начался с чествования павших за Украину защитников и защитниц у стены памяти Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

"Кроме этого, иностранные чиновники посетили места совершения военных преступлений российскими оккупантами в городах Ирпени и Бучи, что на Киевщине. В частности, на территории Храма Андрея Первозванного, где после масштабных убийств мирных жителей армией России, было захоронено более 100 граждан Украины", - говорится. в сообщении

Также гость из Эстонии встретился с новоназначенным министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

"Обсудили ИТ-коалицию, начатую в рамках предварительной встречи Рамштайна. Среди важных вопросов - подготовка украинских воинов эстонскими инструкторами, лечение и реабилитация на территории Эстонии и перспективы военного сотрудничества", - отмечает Умеров.

И добавляет, что Эстония анонсировала передачу мобильного полевого госпиталя Role 2, спасающего жизнь воинов на фронте. Это уже четыре машины, которую передает Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) в сотрудничестве с партнерами.