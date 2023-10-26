С вечера оккупанты выпустили 13 КАБ по Херсонщине: в Бериславе погиб мужчина
Российские оккупанты с вечера, 24 октября, выпустили по территории Херсонской области 13 управляемых авиабомб. Утром из-за вражеской атаки в Бериславе погиб местный житель
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, около 07:20 враг сбросил управляемую авиабомбу на жилой квартал Берислава.
оккупанты попали в дом. Смертельные ранения от удара получил 42-летний мужчина.
Также накануне глава ОВА сообщил , что этой ночью кафиры наносили удары разными видами вооружения.
"После 22 часов враг выпустил 13 управляемых бомб. На месте одного из прилетов продолжается спасательная операция. Вероятно, под завалами люди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в Херсонской области было зафиксировано 35 управляемых авиабомб. Также оккупанты нанесли удары ракетами и беспилотниками.
- В ночь на вторник, 24 октября, россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Из-за попадания снаряда в частный дом пострадала семья из четырех человек, в том числе ребенок. К утру оккупанты атаковали и село Казацкое, где ранили двух женщин.
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