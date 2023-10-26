С вечера оккупанты выпустили 13 КАБ по Херсонщине: в Бериславе погиб мужчина

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, около 07:20 враг сбросил управляемую авиабомбу на жилой квартал Берислава.

оккупанты попали в дом. Смертельные ранения от удара получил 42-летний мужчина.

Также накануне глава ОВА сообщил , что этой ночью кафиры наносили удары разными видами вооружения.

"После 22 часов враг выпустил 13 управляемых бомб. На месте одного из прилетов продолжается спасательная операция. Вероятно, под завалами люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в Херсонской области было зафиксировано 35 управляемых авиабомб. Также оккупанты нанесли удары ракетами и беспилотниками.