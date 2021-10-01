"С ужасом узнала о количестве гражданских жертв": посол Великобритании призвала РФ вывести войска из Украины и допустить наблюдателей
Посол Великобритании в Украине призвала Россию вывести свои войска и вооружения с оккупированных территорий Украины и не мешать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Об этом Симмонс написал в Twitter.
"С ужасом узнала из отчетов СММ ОБСЕ, что количество гражданских жертв за обстрелы на востоке Украины является крупнейшим после прекращения огня в июле 2020 года. Россия должна вывести свои войска и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ. Прозрачность важна. Невинные жизни под угрозой ", - написала Симмонс.
Ранее ОБСЕ заявила, что в сентябре 2021 года в зоне Операции объединенных сил зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня за время так называемого "перемирия", что началось в июле 2020 года.
- Напомним, наблюдатели ОБСЕ заметили на оккупированных территориях востока Украины новейшее российское вооружение .
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