"С ужасом узнала о количестве гражданских жертв": посол Великобритании призвала РФ вывести войска из Украины и допустить наблюдателей

Об этом Симмонс написал в Twitter.



"С ужасом узнала из отчетов СММ ОБСЕ, что количество гражданских жертв за обстрелы на востоке Украины является крупнейшим после прекращения огня в июле 2020 года. Россия должна вывести свои войска и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ. Прозрачность важна. Невинные жизни под угрозой ", - написала Симмонс.



Ранее ОБСЕ заявила, что в сентябре 2021 года в зоне Операции объединенных сил зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня за время так называемого "перемирия", что началось в июле 2020 года.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ заметили на оккупированных территориях востока Украины новейшее российское вооружение .