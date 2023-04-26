Об этом проинформировали в ОК "Север".

Военные отчитывались об обстрелах Черниговщины 26 апреля по состоянию на 17:00:

С 10:58 до 11:38 зафиксировано 3 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Янжуловка.

С 10:45 до 11:36 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в н.п. Белая Церковь.

11:56 до 12:50 зафиксировано 6 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Белая Церковь.

С 13:30 до 14:00 зафиксировано 6 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район н.п. Заречье.

С 14:40 до 14:54 зафиксировано 17 приходов, предположительно из миномета 82 мм, в районе н.п. Карповичи.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.