С утра россияне 5 раз обстреляли приграничье Черниговщины из минометов и артиллерии
Днем 26 апреля российская армия обстреливала приграничье Черниговской области 5 раз, известно о 34 прилетах минометов и артиллерии
Об этом проинформировали в ОК "Север".
Военные отчитывались об обстрелах Черниговщины 26 апреля по состоянию на 17:00:
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С 10:58 до 11:38 зафиксировано 3 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Янжуловка.
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С 10:45 до 11:36 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в н.п. Белая Церковь.
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11:56 до 12:50 зафиксировано 6 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Белая Церковь.
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С 13:30 до 14:00 зафиксировано 6 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район н.п. Заречье.
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С 14:40 до 14:54 зафиксировано 17 приходов, предположительно из миномета 82 мм, в районе н.п. Карповичи.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
- Напомним, из населенных пунктов на границе с РФ и Беларусью эвакуировали большинство жителей, остались преимущественно пожилые люди.
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