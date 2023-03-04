С утра Россия обстреливает Никопольщину: два человека погибли, повреждены дома и линия электропередачи
Утром 4 марта российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего два человека погибли, поврежден газопровод, дома и линия электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Он отметил, что захватчики с утра нанесли несколько ударов по Никопольщине из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Под удар попали Червоногригорьевская громада и Никополь.
В Червоногригорьевской громаде в результате обстрелов погибли 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Также повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередачи и газопровод.
В Никополе поврежден отель.
"Последствия атак уточняются. Но людей не вернуть", – отметил Лысак.
- Ночью 4 марта россияне атаковали Марганецкую громаду на Днепропетровщине, утром – Никополь: повреждены 4 дома, линия электропередачи и предприятие.
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