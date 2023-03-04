Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он отметил, что захватчики с утра нанесли несколько ударов по Никопольщине из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Под удар попали Червоногригорьевская громада и Никополь.

В Червоногригорьевской громаде в результате обстрелов погибли 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Также повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередачи и газопровод.

В Никополе поврежден отель.

"Последствия атак уточняются. Но людей не вернуть", – отметил Лысак.