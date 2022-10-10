Об этом Залужный написал в telegram.

"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БпЛА. Утром агрессором выпущені уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан.

Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях", - написал Залужный.

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