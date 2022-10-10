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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией С утра агрессором выпущены 75 ракет, ПВО обезвредило 41, - Залужный.

С утра агрессором выпущены 75 ракет, ПВО обезвредило 41, - Залужный.

10 октября, 2022 понедельник
11:04
война с Россией

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что утром 10 октября россияне выпустили по Украине 75 ракет, противовоздушная оборона обезвредила 41

Об этом Залужный написал в telegram.

"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БпЛА. Утром агрессором выпущені уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан.

Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях", - написал Залужный.

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военные силы Украины
Валерий Залужный
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