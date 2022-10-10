С утра агрессором выпущены 75 ракет, ПВО обезвредило 41, - Залужный.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что утром 10 октября россияне выпустили по Украине 75 ракет, противовоздушная оборона обезвредила 41
Об этом Залужный написал в telegram.
"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БпЛА. Утром агрессором выпущені уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан.
Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях", - написал Залужный.
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