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Главная война с Россией С украинскими защитниками Мариуполя на Азовстали пропала связь, - городской голова

С украинскими защитниками Мариуполя на Азовстали пропала связь, - городской голова

4 мая, 2022 среда
16:09
война с Россией Азовсталь

Новостей из заблокированного меткомбината пока нет, ведь связь с украинскими военными пропала. Тем временем в Мариуполе продолжаются тяжелые бои, к тому же там находится мирное население

Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в прямом эфире телемарафона UAвместе , пишет Укринформ .

На вопрос ведущих о том, возможен ли прорыв оккупационных войск на Азовсталь и действительно ли это сооружение крепко, мэр ответил, что сейчас ситуация на меткомбинате ему неизвестна, ведь связь с военными исчезла.

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понять, что происходит. В безопасности они или нет. Непосредственно вчера еще была связь, а сегодня, к сожалению, ничего не могу прокомментировать. Молимся за наших героических ребят и благодарим их за тот подвиг, который уже они сегодня совершили для всей нашей страны – они сдержали врага, дали нам больше времени подготовиться. И они настоящие, мужественные и очень героические наши защитники Мариуполя. Спасибо им за это", – рассказал Вадим Бойченко



Мэр Мариуполя подчеркнул, что в заблокированном городе не прекращаются тяжелые бои и каждый день на Азовстали пытаются прорвать крепости украинских воинов.

"Храбрые парни защищают эту крепость. Но очень тяжело, потому что работают по этой крепости из тяжелой артиллерии, работают танками, работают авиацией, корабли подошли и тоже бьют по этой крепости. Но надо понимать, что там сегодня находится также местное население, мирные жители ", – добавил городской голова Мариуполя.

  • Напомним, 3 мая согласовали эвакуацию жителей Мариуполя.
  • 1 мая с территории осажденного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти 100 гражданских людей.
  • После завершения части эвакуации с Азовстали Россия возобновила обстрелы завода.

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Мариуполь
воєнні злочини Росії
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