Об этом LIGA.net рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Использование личных и родственных контактов – метод, которым активно пользовались советские спецслужбы. В настоящее время их массово используют российские спецслужбы.

Любой контакт россиян с военнослужащими или их родственниками является контролируемым или намеренно организованным, отметил Юсов. Это означает, что информация, передаваемая даже родственникам, попадает к врагу.

На контакт пытаются выйти родственники, знакомые, одногруппники, одноклассники под любыми предлогами, добавляет представитель ГУР. Были случаи, когда на связь выходили люди, которые не виделись и не слышались десятилетиями.

Чем активнее становится контрнаступление, тем интенсивнее будут попытки эмоционально давить на защитников Украины и украинцев, убежден Юсов.

"Мы увидим еще огромное количество совершенно невероятных и отвратительных попыток России реализовывать ИПСО против Украины и украинцев. Как на территории Украины, так и за рубежом", – резюмировал представитель ГУР.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

10 июля сообщалось, что ВСУ освободили на Бахмутском направлении 24 км, на юге - 169 км.

На вечер 11 июля на Бахмутском направлении продолжались тяжелые бои, однако под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

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