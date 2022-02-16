С украинским спутником "Січ-2-30" установили стабильную связь
В базе данных США появилась информация об идентификации украинского спутника "Січ-2-30", что означает установление с ним устойчивой связи
Об этом сообщил нардеп Роман Грищук.
Нардеп объяснил, что состоялась постоянная связь (или их серия) со спутником, в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге он указывается как космический объект 51030 с предварительным названием "Object AY".
Спутник можно найти с помощью сервиса Celestrak – он отображается с названием "Sich-2-30".
"Таким образом, продолжаются летно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" ("Сич-2-1"), которые должны завершиться в середине марта", - отметил Грищук.
- Напомним, 5 декабря 2021 года Украина отправила в США спутник "Сич-2-30".
- 21 декабря 2021 года "Сич-2-1" интегрировали с ракетой-носителем Falcon 9.
- 13 января состоялся запуск украинского космического аппарата "Сич-2-30" ("Сич-2-1") с ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Transporter 3.
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