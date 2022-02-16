С украинским спутником "Січ-2-30" установили стабильную связь

Об этом сообщил нардеп Роман Грищук.

Нардеп объяснил, что состоялась постоянная связь (или их серия) со спутником, в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге он указывается как космический объект 51030 с предварительным названием "Object AY".



Спутник можно найти с помощью сервиса Celestrak – он отображается с названием "Sich-2-30".

"Таким образом, продолжаются летно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" ("Сич-2-1"), которые должны завершиться в середине марта", - отметил Грищук.