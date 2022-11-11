Об этом он написал у себя в twitter .

Маасикас опубликовал фотографию с центральной площади Свободы в Херсоне, где люди начали собираться с символикой Украины, а также вывесили флаг Евросоюза.

"С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", – прокомментировал он.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

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