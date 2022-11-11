С Украиной возвращается Европа: посол ЕС Маасикас прокомментировал освобождение Херсона
Посол Евросоюза Матти Маасикас в пятницу, 11 ноября, прокомментировал приход Вооруженных Сил Украины в Херсон
Об этом он написал у себя в twitter .
Маасикас опубликовал фотографию с центральной площади Свободы в Херсоне, где люди начали собираться с символикой Украины, а также вывесили флаг Евросоюза.
"С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", – прокомментировал он.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.
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