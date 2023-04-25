Об этом информирует Киевский горсовет .

В Киевской городской госадминистрации состоялась церемония открытия выставки "С Украиной в сердце", посвященной белорусским героям, отдавшим свою жизнь в борьбе с РФ, и тем, кто продолжает защищать Украину.

"Представлены портреты погибших в Украине белорусских героев, истории их жизни и подвига. Во время выставки будут демонстрироваться также видеоматериалы, в которых белорусские герои рассказывают о том, почему они приняли решение приехать в Украину и вступить в ряды ВСУ", – пишет пресс-служба.

Выставка находится по адресу: улица Крещатик, 36, второй этаж, холл возле Колонного зала в Киевской городской администрации.

Организаторами выставки выступили благотворительный фонд "Свободная Беларусь" и музей "Свободная Беларусь с Украиной в сердце".