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"С Украиной в сердце": в Киеве открыли выставку, посвященную белорусским добровольцам, погибшим в борьбе против РФ

25 апреля, 2023 вторник
15:22
Культура

Во вторник, 25 апреля, в столице открыли выставку, посвященную белорусским героям, отдавшим и отдающим жизнь в борьбе с Россией

Об этом информирует Киевский горсовет .

В Киевской городской госадминистрации состоялась церемония открытия выставки "С Украиной в сердце", посвященной белорусским героям, отдавшим свою жизнь в борьбе с РФ, и тем, кто продолжает защищать Украину.

"Представлены портреты погибших в Украине белорусских героев, истории их жизни и подвига. Во время выставки будут демонстрироваться также видеоматериалы, в которых белорусские герои рассказывают о том, почему они приняли решение приехать в Украину и вступить в ряды ВСУ", – пишет пресс-служба.

Выставка находится по адресу: улица Крещатик, 36, второй этаж, холл возле Колонного зала в Киевской городской администрации.

Организаторами выставки выступили благотворительный фонд "Свободная Беларусь" и музей "Свободная Беларусь с Украиной в сердце".

  • В Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве презентовали выставку "Между тем в доме Ханенко", которая продлится с 11 марта по 30 апреля.
  • 31 марта в американском городе Нью-Йорк открыли международную выставку о российско-украинской войне "Украина. Распятие. Трибунал".
  • В апреле также состоялась выставка украинского искусства о полномасштабном вторжении России в Украину – Art on the battlefront в историческом центре столицы Австрии.
  • 23 апреля в Киеве в Софийском соборе была представлена выставка, посвященная погибшим бойцам из бригад Территориальной обороны Киевской области и столицы.
Белорусь
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2023, вторник
25 апреля
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