"С Украиной в сердце": Музей войны представит артинсталляцию в Киеве
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне завтра, 14 сентября, представит новую артинсталляцию "С Украиной в сердце"
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины .
"14 сентября в 10:00 Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне представит новый артобъект. Карта Украины, образованная из сине-желтых лент, на которых невероятные, искренние, впечатляющие патриотические надписи – теперь на территории Мемориала", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минкульте, инсталляцию показали в восьми городах Украины.
"Теперь она вернулась в сердце государства, чтобы донести до киевлян и гостей столицы слова поддержки и любви", - пишет Минкульт.
Отмечается, что накануне по инициативе компании "Киевстар" состоялось мероприятие Love UA, к которому присоединились жители и гости Запада Украины, а также переселенцы из других регионов.
"Его целью было пригласить каждого к воплощению интерактивной инсталляции – Карты Украины. Тысячи людей приняли участие в ее создании – писали пожелания на сине-желтых лентах, выражая свою любовь к Родине, родным, ВСУ, ко всем, кто поддерживает наш народ. Потому что слово – это тоже наше оружие, которым мы можем уничтожать врагов и излечивать раны", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в Украине стартует телепроект , посвященный ВСУ. Это цикл из десяти познавательных видео, на украинском и английском языках.
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