С уходом путинской группировки в России начнется мафиозная борьба, - Пионтковский
Процессы внутри России будут носить катастрофический характер
Об этом политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В России начнется мафиозная война. Если вспомнить войну в Советской России, в том числе и на территории Украины в 1917 году, это была война белых и красных. У них были какие-то убеждения, какие-то взгляды на будущее России, на понимание жизни вообще. Сейчас это будет борьба мафиозная", - объяснил Пионтковский.
По его словам, с уходом путинской группировки оголяется гигантская собственность.
"Произойдет масштабная война за перераспределение большой собственности, которая останется без хозяина. В целом россиянам будет чем заняться за поребриком. Задача Украины и Запада будет одна – позаботиться о своей безопасности, чтобы никогда больше эта постпутинская Россия не смогла угрожать Украине и всему миру. А процессы внутри РФ будут носить катастрофический характер", - добавил Пионтковский.
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