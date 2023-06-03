С уходом путинской группировки в России начнется мафиозная борьба, - Пионтковский

Об этом политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В России начнется мафиозная война. Если вспомнить войну в Советской России, в том числе и на территории Украины в 1917 году, это была война белых и красных. У них были какие-то убеждения, какие-то взгляды на будущее России, на понимание жизни вообще. Сейчас это будет борьба мафиозная", - объяснил Пионтковский.

По его словам, с уходом путинской группировки оголяется гигантская собственность.

"Произойдет масштабная война за перераспределение большой собственности, которая останется без хозяина. В целом россиянам будет чем заняться за поребриком. Задача Украины и Запада будет одна – позаботиться о своей безопасности, чтобы никогда больше эта постпутинская Россия не смогла угрожать Украине и всему миру. А процессы внутри РФ будут носить катастрофический характер", - добавил Пионтковский.