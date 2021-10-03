"С удовольствием расправляются". Телевидение Лукашенко запугивает СМЕРШем и террором в стиле Бела Куна и Розалии Землячки
К различным категориям граждан Беларуси, к которым обращаются телевизионные пропагандисты самопровозглашенного правителя этой страны Александра Лукашенко, добавили тех, кто еще не определился кого поддерживать - пророссийский диктаторский режим или прозападную оппозицию
Об этом свидяать новые темтични ударения в программе скандального телеведущего Григория Азарьонка на минском канале СТВ, передает Еспресо.TV .
"Неужели есть еще настолько наивные люди, которые в простодушном беспамятстве рассчитывают пересидеть? Посмотреть чем дело дело закончится? В окно выглядывать и не знать, какой флажок нужно показать?", - сказал Азаренок.
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Нерешительность, продолжил он, приводит к тому, что такие лица становятся "предателями".
"Наш народ не простит больше измены. Объявлена война. И пусть каждый, кто тихой сапой проталкивает БЧБ идеи, кто-то фотографирует и кому отправляет, кто саботирует распоряжения, кто устраивает диверсии, пусть каждого из них курят огнем пять букв - СМЕРШ (советская карательная служба по Второй мировой войны - ред.). По законам военного времени. Нельзя быть честным наполовину ", - отметил пропагандист.
Не гнушаясь натурализма и откровенного запугивания зрителей, Азарьонов продолжил:
"После поражения в Крыму оставшимся офицерам Белой армии предложили работать на новую власть. Срезали погоны. Аккуратно всех переписали. Погрузили на баржу для транспортировки. Баржа отплыла от берега. И Розалия Землячка вместе с Бела Куном приказали пустить ее на дно. Предателей презирают все. С ними очень быстро расправляются. С удовольствием расправляются ".
- Напомним, во вторник, 28 сентября 2021 года, КГБиста пришли арестовывать программиста Андрея Зельцера по адресу его проживания в Минске. Мужчина подозревался в содействии деятельности оппозиции, "терроризме" и распространении "экстремистских материалов" (так в современной Беларуси называются достоверные сообщения и новости о жизни в стране).
- Зельцер первым открыл огонь на поражение и застрелил одного из силовиков из зарегистрированного охотничьего ружья.
- Огнем он был убит.
- Жена Зельцера задержана.
- Журналиста Геннадия Можейко, который написал статью об этом случае, а также около 100 человек, которые оставили в сети положительные отзывы в поддержку Андрея Зельцера, тоже взят под стражу.
- После этого белорусские кибер-партизаны выложили в общий доступ секретные домашние адреса 244 бойцов антитеррористического отряда "Альфа" КГБ Беларуси , поскольку к Зельцеру приходили именно "альфовцы".
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