С учетом боевых действий: в Минагрополитики объяснили, что посевная кампания начнется там, где это возможно

Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко во время телемарафона.



По словам министра, нет другого варианта, кроме как идти и сеять.



"Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь это вопрос продовольствия. Хочу вам сказать, что настроение у аграриев такое, что мы достигнем территориальной целостности. Мы полностью в координации и понимаем, что от того, что будет на полях, зависит продовольствие всего государства", – сказал он.



Несмотря на то что позиция с точки зрения военной составляющей постоянно меняется, но аграрии должны работать.



Министр рассказал о новых правилах экспорта сельскохозяйственных товаров в условиях военного положения, которые помогут предотвратить гуманитарный кризис в Украине и удовлетворить потребности населения.



В частности, запрещено экспортировать: овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. При декларативном лицензировании разрешается экспортировать: пшеницу, кукурузу, мясо кур домашних, куриные яйца и подсолнечное масло.



Министр добавил, что государство примет роль оператора на рынке с учетом сложной ситуации с портовой инфраструктурой.



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