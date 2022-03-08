С учетом боевых действий: в Минагрополитики объяснили, что посевная кампания начнется там, где это возможно
Посевная кампания 2022 года в Украине начнется там, где это возможно, с учетом боевых действий
Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко во время телемарафона.
По словам министра, нет другого варианта, кроме как идти и сеять.
"Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь это вопрос продовольствия. Хочу вам сказать, что настроение у аграриев такое, что мы достигнем территориальной целостности. Мы полностью в координации и понимаем, что от того, что будет на полях, зависит продовольствие всего государства", – сказал он.
Несмотря на то что позиция с точки зрения военной составляющей постоянно меняется, но аграрии должны работать.
Министр рассказал о новых правилах экспорта сельскохозяйственных товаров в условиях военного положения, которые помогут предотвратить гуманитарный кризис в Украине и удовлетворить потребности населения.
В частности, запрещено экспортировать: овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. При декларативном лицензировании разрешается экспортировать: пшеницу, кукурузу, мясо кур домашних, куриные яйца и подсолнечное масло.
Министр добавил, что государство примет роль оператора на рынке с учетом сложной ситуации с портовой инфраструктурой.
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