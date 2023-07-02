Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что враг наступает на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.

По данным Маляр, враг также двинулся вперед на Сватовском направлении, там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку, ситуация сложная.

В свою очередь на Бахмутском направлении на южном фланге ВСУ двигаются вперед и имеют частичный успех. На северном фланге продолжаются бои, враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка.

Маляр также прокомментировала ситуацию на юге Украины.

"С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаемся.

Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", - пишет она.