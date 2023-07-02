С тяжелыми боями ВСУ продвигаются на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Маляр
ВСУ имеют частичный успех на южном фланге Бахмутского направления и с тяжелыми боями продвигаются вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она отметила, что враг наступает на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.
По данным Маляр, враг также двинулся вперед на Сватовском направлении, там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку, ситуация сложная.
В свою очередь на Бахмутском направлении на южном фланге ВСУ двигаются вперед и имеют частичный успех. На северном фланге продолжаются бои, враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка.
Маляр также прокомментировала ситуацию на юге Украины.
"С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаемся.
Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", - пишет она.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что по состоянию на 2 июля в Бахмуте нет интенсивных городских боев, потому что они идут на южных и северных флангах вокруг города.
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