С целью скрыть поражение: оккупанты РФ запланировали ротацию под Николаевом, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV .

"Чтобы скрыть свое поражение под Николаевом, оккупанты хотят сделать плановую ротацию своих войск 17 марта. Не успеют. Мы не дадим этого сделать", - подчеркнул Виталий Ким.

Он также призвал российских военных сдаваться в плен, чтобы не разрешить осуществить плановую ротацию.

