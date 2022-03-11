С целью скрыть поражение: оккупанты РФ запланировали ротацию под Николаевом, - глава ОВА
Ротация российско-оккупационных войск, чтобы скрыть свое поражение под Николаевом, запланирована на 17 марта
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV .
"Чтобы скрыть свое поражение под Николаевом, оккупанты хотят сделать плановую ротацию своих войск 17 марта. Не успеют. Мы не дадим этого сделать", - подчеркнул Виталий Ким.
Он также призвал российских военных сдаваться в плен, чтобы не разрешить осуществить плановую ротацию.
- Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор участвующего в нападении на Николаев российского военного с его товарищем.
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