С целью отвлечь мир от российско-украинской войны: эксперт о нападении ХАМАС на Израиль

Такое мнение высказал президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире телеканала "Еспресо".

"Израиль придет в себя за полдня и даст надлежащий ответ. Но начнется гром о том, что израильтяне якобы уничтожают, совершают геноцид того народа, название которого не соответствует историческим вещам. Это будет происходить для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от действий России в Украине, исключительно в этих целях", - говорит эксперт.

Он сравнил террористические действия формирований ХАМАС с действиями России в Украине в начале 2022 г.

"Людей расстреливали в автомобилях. То же самое происходило в начале 2022 г. в Украине. Это одинаковая тактика и стратегия для запугивания людей. Убийство и издевательства над детьми, женщинами, старшими людьми, военными - это средневековье, чтобы показательно запугать людей. А всех, кто запугивает людей, нужно уничтожать", - отметил Геннадий Хазан.

Он отметил, что ХАМАС начал нападение очень "ярко". Но завершение они не просчитали.

"То есть туда они начали идти, а что дальше? А дальше подтянулась израильская армия и начала им давать взбучку, и останавливаться они не будут", - резюмировал Хазан.

События в Израиле: что известно

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

В то же время глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху объявил об успешном завершении первого этапа войны с Палестиной и объяснил, какими будут дальнейшие действия армии.

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

8 октября израильские войска заявили, что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.

Боевики ливанской военно-политической организации "Хезболла" обстреляли израильские позиции на границе со спорными Голанскими высотами и поддержали ХАМАС в его операции против Израиля.