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С Труханова сняли электронный браслет, - прокуратура

19 июля, 2023 среда
21:34
Криминал Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов уже находится без электронного браслета

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу САП.

По словам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, срок этой меры пресечения (прим. - электронного браслета) истек.

САП ходатайствовала о продолжении, но суд не рассмотрел ходатайство в соответствующие сроки.

Дело Труханова

Одесского городского голову и других упомянутых фигурантов дела обвиняют в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

С октября 2018 это дело рассматривали в Малиновском районном суде Одессы. 4 июля 2019 Малиновский райсуд Одессы объявил оправдательный приговор одесскому городскому голове и другим лицам.

25 апреля ВАКС применил к Труханову меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен.

4 мая ВАКС взял Геннадия Труханова под стражу с правом внесения залога. После проведенной Трухановым ночи в СИЗО залог за него внес депутат его партии "Доверяй делам" Дмитрий Танцура.

16 мая суд оставил действующую меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, отказавшись увеличить размер залога до 50 млн гривен.

Украина
политика
Одесса
Геннадий Труханов
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