Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"Многим, в том числе и запорожским областным властям, было все равно, что происходит на территориях и что об этом известно по всей стране. Поселок Степногорск находится на линии разграничения. Почти ежедневно "прилеты". Работники полиции, я с ними общался, не имеют возможности принудительно вывезти детей. Только с согласия родителей", - заявил он.

Лишенко добавил, что родители – люди разные, не хотят вывозить своих детей, хотят там оставаться, потому что это их дом и детей они не отпустят.

"Сами дети, особенно если это подростки и сами рады уехать, но их не отпускают. Принудительно забрать, без соответствующих решений возможности нет. Нужно изменить Семейный кодекс или изымать детей у родителей из-за ненадлежащего выполнения родительских обязанностей. На самом деле процедура есть, нет принятого политического волевого решения забирать у родителей детей. Приравнять такие случаи к оставлению в опасности. Приезжайте, забирайте органы спецслужб вместе с полицией этих детей и в детдом, пока родители не оправятся", - подытожил депутат.